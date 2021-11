Een heel arsenaal aan vallen, kooien en zelfs kogels voor een scherpschutter: en toch beweert stropende veldwachter dat hij slechts op ‘controle’ was

Bijzondere veldwachter Johan D. heeft de correctionele rechtbank niet kunnen overtuigen dat hij eind vorig jaar in het Kravaalbos in Asse in het holst van de nacht een controle uitvoerde op loslopende honden en eventuele everzwijnen. Voor de rechtbank was hij gewoon aan het stropen op klein wild en dat komt hem nu duur te staan.

Buurtbewoners van het Kravaalbos klaagden in oktober en november vorig jaar geregeld over nachtelijke geweerschoten in dat bos. Het Agentschap Natuur en Bos trok daarom in de nacht van 13 op 14 november op controle uit en stootte op een wagen waarop het kenteken van bijzonder veldwachter prijkte. Een van de twee inzittenden, Johan D., stelde zich ook als veldwachter voor. Hij verklaarde dat hij samen met zijn vriend Freddy B. controle deed op loslopende honden en eventuele everzwijnen.

Karabijn met nachtkijker

Maar wat deed een jachtkarabijn met nachtkijker dan in zijn auto? Waarom bevond hij zich ver van het gebied waarvoor hij bevoegd was? En dat bovendien op een ogenblik waarop er helemaal geen sprake was van een bijzondere everzwijnenjacht? Waarom waren beide mannen in het bezit van een warmtecamera?

Genoeg vraagtekens om ook een huiszoeking te doen bij de veldwachter en zijn vriend. Dat leverde een verboden klapnet voor vogelvangst op, een verboden pootklem en kooival, een resem vuurwapens waarvoor Freddy B. geen vergunning kon voorleggen, geluidsdempers en honderden stuks munitie. Daaronder indrukwekkende kaliber .50-kogels, die onder meer gebruikt worden in scherpschutterswapens.

Niet overtuigend

Voor het parket Halle-Vilvoorde was het zonneklaar dat veldwachter Johan D. en zijn vriend geen controle uitvoerden, maar aan het stropen waren op klein wild. Toch bleven beide beklaagden tijdens het proces hun onschuld claimen. “Zij waren wel degelijk op controle en hadden daarvoor zelfs toestemming gekregen van de jachtrechthouder. En die nachtkijker was in werkelijkheid een wamtebeeldcamera die voor de richtkijker gemonteerd was. En dat is niet verboden”, aldus de verdediging.

De argumenten konden de rechter niet overtuigen. Zowel Johan D. als Freddy B. werden donderdag schuldig bevonden en elk veroordeeld tot 6 maanden cel met uitstel en een boete van 6.000 euro. Hun arsenaal, zowel de vuurwapens als de klemmen en vallen, werden verbeurd verklaard. Alleen een luchtdrukgeweer met bijbehorend doosje loodjesmunitie, werd teruggegeven.