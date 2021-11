Meer dan 600 huishoudhulpen betogen voor meer loon in Brussel na vastgelopen onderhandelingen

Meer dan 600 huishoudhulpen - volgens cijfers van de politie - hebben donderdag betoogd in Brussel omdat de onderhandelingen over hun lonen en arbeidsvoorwaarden zijn vastgelopen. Ze vertrokken om 10 uur aan het Noordstation om vandaar naar werkgeversfederatie Federgon te trekken, aan Tour & Taxis.

Een delegatie huishoudhulpen werd bij Federgon ontvangen. Het grootste breekpunt is de verplaatsingsvergoeding. “Sommige mensen vertelden dat ze moeilijk kunnen tanken omdat ze er niet geraken met het loon en de vergoeding die ze krijgen (13 cent per kilometer, red.)”, zegt Issam Benali, federaal secretaris bij de socialistische vakbond ABVV. “We hoorden schrijnende verhalen van huishoudhulpen die op het eind van de maand niet rondkomen omdat ze tot 200 euro aan parkeertickets moeten betalen. Dat wordt allemaal niet betaald door de werkgever.”

De vakbonden verwijzen naar de overheid, waar de vergoeding voor ambtenaren die zich verplaatsen in dienstverband 37 cent per kilometer bedraagt, zo zeggen ze.

Tekort

Volgens het ACV moeten de werkgevers gezien de omstandigheden niet verbaasd zijn over het tekort aan arbeidskrachten in de sector. “Er moet iets gebeuren”, bevestigt Kris Vanautgaerden, nationaal secretaris bij ACV Voeding en Diensten. “Ze zijn die werknemers stelselmatig in de armoede aan het duwen.”

De vakbonden kondigden vorige week aan dat er acties zouden komen, omdat het overleg over de lonen en arbeidsvoorwaarden voor de 150.000 huishoudhulpen in ons land die worden tewerkgesteld via dienstencheques, is vastgelopen.

Geen begrip

Werkgeversfederatie Federgon zegt absoluut geen begrip te kunnen opbrengen voor de stakingsactie van de vakbonden “terwijl de onderhandelingen lopen en er constructieve voorstellen op tafel liggen”.

Federgon meent dat de vakbonden in dit dossier partners zouden moeten zijn om te ijveren voor een duurzaam financieringsmodel voor de sector. “Ondanks de inspanningen die het beleid in dit dossier reeds heeft gedaan, is dit vandaag niet voldoende om aan de hoge eisen van de vakbonden tegemoet te komen”, zegt CEO Ann Cattelain van Federgon. “Wij herhalen onze oproep aan de overheid om de prijs van de dienstencheque voor de klant te verhogen en de sector op die manier extra te financieren.”

Gesubsidieerd

De vakbonden wijzen erop dat “het systeem voor 70 procent wordt gesubsidieerd”. “Dat is overheidsgeld, en het is niet normaal dat bedrijven die aangesloten zijn bij Federgon dit herverdelen onder hun aandeelhouders”, aldus het ABVV.

Vrijdag is er nieuw overleg gepland tussen vakbonden en werkgevers. “Dit is de eerste actie, bedoeld om een duidelijk signaal te geven”, stelt Benali. “We verwachten vrijdag echt een tegemoetkoming wat betreft de verplaatsingsvergoedingen, anders zijn volgende acties niet uitgesloten.”