Huishoudhulp van Israëlische minister gearresteerd op verdenking van spionage

De huishoudhulp van Benny Gantz, de Israëlische minister van Defensie, is er donderdag van beschuldigd te spioneren voor een groep hackers die banden heeft met Iran, een grote vijand van het land. Iran is verantwoordelijk voor een recente cyberaanval in Israël.

In een korte verklaring zei de binnenlandse inlichtingendienst dat de 37-jarige Omri Goren Gorochovsky is gearresteerd en ondervraagd omdat hij via sociale media contact had opgenomen met een “aan Iran gelieerde entiteit” en “hulp” had aangeboden, gezien zijn toegang tot de woning van de minister.

Volgens de aanklacht gebruikt Gorochovsky een valse naam en nam hij rond 31 oktober via Telegram contact op met hackers van de Black Shadow-groep om hen informatie over de verblijfplaats van Gantz aan te bieden. De schoonmaker zou hebben aangeboden om via een USB-stick een virus op de pc van de minister te plaatsen, in ruil voor een som geld.

Om zijn “goede bedoelingen” en toewijding aan de Iraanse groep te bewijzen, fotografeerde Gorochovsky naar verluidt verschillende items in het huis van de minister, waaronder familiefoto’s en militaire memo’s. “De huishouder heeft de veiligheid van de staat Israël bedreigd”, aldus de officiële aanklacht. De inlichtingendienst benadrukte ook dat Gorochovsky er niet in geslaagd was geheime informatie te ontfutselen en door te spelen aan Iran.

De hackersgroep Black Shadow haalde eind oktober het nieuws na het stelen en verspreiden van gegevens afkomstig van een Israëlische LGBTQ-datingsite, als onderdeel van een cyberaanval. Iran gaf eind oktober dan weer de Verenigde Staten en Israël de schuld van een cyberaanval die het brandstofdistributiesysteem verstoorde.