Londen opent onderzoek naar nieuw slachtoffer in zaak Skripal

De Britse autoriteiten hebben donderdag bekendgemaakt dat ze een openbaar onderzoek gaan openen naar de dood van Dawn Sturgess. De vrouw zou het slachtoffer zijn geworden van de pogingen om de voormalige Russische spion Sergej Skripal te vergiftigen met het zenuwgas novitsjok in 2018.

De 44-jarige Dawn Sturgess, moeder van drie kinderen, stierf op 8 juli 2018 na het gebruik van wat zij dacht dat een parfum was. Het bleek echter te gaan om het een zenuwgas, in een flesje dat door haar metgezel was opgepikt.

De vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal werd op 4 maart 2018 samen met zijn dochter Joelia in het Engelse Salisbury vergiftigd met een kleine hoeveelheid novitsjok. Joelia Skripal mocht uiteindelijk op 10 april het ziekenhuis verlaten. Haar vader werd op 18 mei naar huis gestuurd, maar moest lang herstellen. Beide leven momenteel ondergedoken.

Londen beschuldigt Moskou ervan achter de vergiftiging te zitten. De Skripal-affaire veroorzaakte een ernstige diplomatieke crisis tussen het westen en Rusland: verschillende Russische diplomaten in Europa, maar ook onder meer in de Verenigde Staten, Canada en Australië werden het land uitgezet, waarop Rusland hetzelfde deed met westers diplomatiek personeel.