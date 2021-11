Bondscoach Roberto Martinez positief over Eden Hazard: “Medisch gezien is hij op zijn best sinds hij bij Real Madrid zit”

Eden Hazard speelde in de interlandbreak nog een uur in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales, maar daarna verliet hij onverwachts de selectie om terug te keren naar Real Madrid. Bondscoach Roberto Martinez ging op de Spaanse radiozender COPE dieper in op de situatie van Hazard.

Eden Hazard was er niet bij in de laatste WK-interland tegen Wales. Onze landgenoot had nochtans speelminuten nodig, want bij Real komt hij weinig aan de bak. Maar toch keerde Hazard vervroegd terug naar Madrid om de trainingen er te hervatten.

“Er wordt heel wat over Eden gezegd en geschreven, maar weinig is juist”, legde bondscoach Roberto Martínez uit in het programma El Partidazo. “Je moet hem vertrouwen geven. Normaal is hij het speerpunt in de ploeg en naar die rol is hij nu nog altijd zoekend. Hazard is een voetballer met uitzonderlijk talent en dat gaat nooit verloren. Op medisch vlak is Hazard op zijn best sinds zijn komst naar Madrid, maar voetballend is hij op dit moment ongelukkig. Dit is een moeilijke situatie die hij nooit eerder heeft meegemaakt.”

Martinez ging ook nog even in op de mogelijk interesse van verschillende clubs in hem. Hij veegde de geruchten van onder andere Aston Villa en Barcelona van tafel. “Mijn volle focus ligt bij België, ik heb overigens nooit een voorstel van Barcelona gehad.”