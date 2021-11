Tajon Buchanan kijkt na goede prestaties met Canada uit naar transfer richting Club Brugge in januari: “Het zal een grote stap zijn”

Tajon Buchanan (22) tekende afgelopen zomer een contract voor 3,5 jaar bij Club Brugge, waar hij in januari verwacht wordt. De Canadees maakte de afgelopen maanden indruk bij de nationale ploeg en is goed op weg om met Canada voor het eerst in 36 jaar naar het WK te gaan. De winger die voorlopig nog voor New England Revolution in de MLS uitkomt, sprak bij Goal over zijn toekomst bij Club Brugge.