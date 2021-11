Pakistaans parlement keurt chemische castratie voor daders verkrachting goed

De wet voorziet dat recidivisten, criminelen die betrokken zijn bij groepsverkrachtingen en pedofielen als straf chemische castratie kunnen krijgen. De overheidsinstanties zullen daarvoor een databank met overtreders moeten bijhouden en volgens de wet moeten rechtbanken de processen binnen vier maanden afronden.

De wet komt er na nationale verontwaardiging over de groepsverkrachting van een moeder in het bijzijn van haar kinderen op een van de belangrijke snelwegen van het land. De verkrachting en de beschuldiging van een hoge politieambtenaar in de zaak leidden tot protesten en online oproepen voor een strenge wet.

Advocaten noemen de nieuwe wet echter een “te vereenvoudigde oplossing voor een complex probleem dat een volledige herziening van het hele strafrechtsysteem vereist”.

Minder dan 3 procent van de daders die van verkrachting worden beschuldigd, wordt in Pakistan veroordeeld vanwege gebrekkige onderzoeken, een gebrekkig rechtssysteem en sociale taboes die slachtoffers ervan weerhouden om gerechtigheid te zoeken.