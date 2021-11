Nederlandse profvoetballer wordt vervolgd voor poging tot doodslag

Justitie spreekt in een verklaring over een 29-jarige man uit Amsterdam. Het OM wil niet officieel bevestigen dat het om Promes gaat. De voetballer, die eind vorig jaar twee nachten in de cel zat als verdachte, heeft de aantijgingen zelf altijd ontkend. Promes speelde vijftig interlands voor het Nederlands elftal en maakte daarin zeven doelpunten. Zijn laatste interland was op het EK van afgelopen zomer, in de achtste finales tegen Tsjechië.

De neef deed pas in november aangifte. Promes liet toen via zijn advocaat weten dat hij niet ter plaatse was. Het vermoedelijke slachtoffer liep ernstig letsel op.

De politie rondde het onderzoek in mei af en stuurde het dossier door naar het OM in Amsterdam. De officier van justitie bracht in de zomer, kort na het EK, op basis van het onderzoek de “voorgenomen beslissing” naar buiten om tot vervolging over te gaan. Het heeft nu geleid tot een tenlastelegging: poging tot doodslag dan wel zware mishandeling. Daar staat in het geval van messteken een celstraf van 24 tot 42 maanden voor. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak zal plaatsvinden.

Advocaat Yehudi Moszkowicz staat het slachtoffer bij. “De beslissing om Promes te vervolgen is de enige juiste beslissing. Na kennis te hebben genomen van dossier gaan we het OM ook vragen om de verdachte te vervolgen voor een poging moord. Eventueel stappen we daarvoor naar het Hof.”

Russische competitie

Ajax verkocht Promes in februari voor minimaal 8,5 miljoen euro aan Spartak Moskou, waar hij van 2014 tot 2018 ook al speelde. Dat bedrag kan via bonussen oplopen tot 11 miljoen euro. Promes maakte dit seizoen vooralsnog drie doelpunten in de Russische competitie.

Onder Louis van Gaal, de opvolger van de na het EK opgestapte bondscoach Frank de Boer, was hij niet meer in beeld voor Oranje. “Als een speler in zo’n zaak verwikkeld is, heeft hij veel meer moeite om de focus op de wedstrijd te houden”, zei Van Gaal in oktober. “In Rusland ben je ver weg, maar in Nederland ben je heel dichtbij. Dat is een groot verschil. Ik denk niet dat ik spelers die verwikkeld zijn in deze zaken selecteer.”