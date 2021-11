Politievakbonden met weinig verwachtingen naar sociaal overleg

Technisch gezien vergaderen de vakbonden vanaf 13.30 uur samen met de FOD Binnenlandse Zaken en de burgemeesters (die digitaal zullen deelnemen) over de stakingsaanzegging die ze hebben ingediend voor de lokale politie. Een stakingsaanzegging voor de federale politie is al van kracht, na een vruchteloze vergadering vorige week woensdag.

De vakbonden trekken met weinig verwachtingen naar het overleg. Olifant in de kamer is de afwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) die samen met onder anderen de topman van de federale politie op werkbezoek is in de Verenigde Staten.

“Tenzij de minister of de premier daar plots opduikt met staalharde beloftes, verwacht ik vandaag geen akkoord”, zegt Carlo Medo van vakbond NSPV. “En zolang er geen akkoord is, kunnen we niet anders dan actievoeren.”

Vincent Houssin van VSOA Politie heeft Verlinden naar eigen zeggen woensdagavond nog gesproken. “Ze heeft gezegd dat ze eerst de regering weer moet raadplegen”, zegt de vakbondsman, die er ook op wijst dat “de grootste delegatie” van de overheid in het buitenland zit. “We verwachten dus niet zo veel.”

Voorlopig is er dan ook geen einde in zicht van de acties die de politievakbonden gepland hebben. “Deze week voeren we nog actie en ook volgende week zullen er nog acties zijn”, zegt Houssin. “De acties gaan door.” Hij benadrukt dat de vakbonden “zes maanden voor niks onderhandeld” hebben en ze de acties niet zullen stopzetten om opnieuw gesprekken te voeren die tot niets leiden.

De politievakbonden protesteren met dagelijkse acties tegen de vastgelopen loonsonderhandelingen en tegen de herziening van de eindeloopbaanregeling bij de politie. Verder is er onvrede over een gebrek aan middelen.