Wagen belandt op dak bij spectaculair ongeval met vier voertuigen

Op het kruispunt van de Brugsestraat met de Molendamstraat in Zedelgem gebeurde donderdagmiddag een spectaculair ongeval. Vier voertuigen raakten daarbij betrokken. Eén ervan belandde in het midden van de Brugsestraat op zijn dak. De bestuurder raakte lichtgewond.

Het ongeval gebeurde donderdagmiddag even voor 14 uur. De vier voertuigen kwamen - wellicht bij het oprijden - met elkaar in botsing op het kruispunt van de Brugsestraat en de Molendamstraat in Zedelgem. De materiële schade was groot. Eén persoon raakte lichtgewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. (Lees verder onder de foto)

© tlg

Hoe het ongeval precies gebeurde, is niet helemaal duidelijk. Vast staat wel dat vier voertuigen - een tractor, een lichte vrachtwagen en twee personenwagens - betrokken raakten. Het waren die laatste twee die het zwaarst beschadigd raakten. Eén ervan kwam in een haag iets verderop tot stilstand. De tweede wagen belandde op zijn dak in het midden van de Brugsestraat. De bestuurder van die laatste auto kon op eigen houtje uit het wrak kruipen, maar raakte wel lichtgewond.

De brandweer werd opgeroepen om de brokstukken op te kuisen. Een takelwagen kwam de zwaar gehavende wagen ophalen. De politie zorgde ondertussen voor een plaatselijke omleiding, want de Brugsestraat werd voor een stuk afgezet voor het verkeer.