PODCAST. “We leven al twee jaar met corona, en we spelen nog altijd paniekvoetbal. Dat mag de politiek zich aanrekenen”

Een beetje telewerk hier, een mondmaskertje daar,… Et voilà: we hebben een nieuwe reeks maatregelen tegen het virus, die ons “hopelijk tegen het echte drama zal behoeden”. Is die plaat al niet wat grijs gedraaid? Hadden we ons niet beter kunnen organiseren op de onvermijdelijke herfstgolf, zodat er nu geen paniek was rond feestdagen of een dreigende lockdown? Hoofdredacteur Liesbeth Van Impe heeft er een unheimlich gevoel bij: “Structurele maatregelen rond ventilatie of de boosterprik: daar is totaal niet op ingezet. We hadden al veel verder moeten staan.”

Jeroen en Liesbeth hebben het ook over het onveiligheidsgevoel bij vrouwen tijdens het uitgaan – “ik ben positief gestemd. Het feit dat erover gepraat wordt, betekent dat er iets verandert”. En over het loon van onze politici: “Neen Jeroen, hun salaris is niet te hoog.”