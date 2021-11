Net nu er verstrengingen aankomen, opent het grootste karaokecomplex van Europa, tegenover Kinepolis op de Noorderlaan in Antwerpen. Joyt is goed voor 1.300 vierkante meter aan evenementenruimte, 22 karaokeboxen die je privé kunt huren én een peperduur ventilatiesysteem in alle kamers. “Hier kun je veilig uit de bol gaan”, belooft eigenaar Laurent Dierckx.