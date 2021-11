Barcelona heeft Jérémy Doku op zijn lijstje staan

Barça heeft Doku al langer op het lijstje staan. Enig probleem is dat de Spaanse topclub, waar Xavi komend weekend zijn debuut maakt als coach, krap bij kas zit. Pas als Ousmane Dembélé, nota bene ex-Rennes, komende winter een transfer maakt, lijkt een transfer van Doku tot de mogelijkheden te behoren.

Doku maakte in oktober 2020 voor 26 miljoen euro de overstap van Anderlecht naar Rennes. In zijn eerste seizoen was hij in 37 wedstrijden goed voor twee goals en vier assists. In september 2020 maakte hij ook al zijn debuut voor de Rode Duivels. Vooral in de kwartfinale van het EK tegen Italië maakte hij indruk. (thst, ybw)