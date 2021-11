ING schrapt vijftigtal kantoren

Concreet heeft ING donderdag op een ondernemingsraad de intentie uitgesproken om van 405 bankkantoren eind dit jaar naar ongeveer 350 eind 2022 te gaan. Er zou vooral worden gesnoeid in de eigen, zogenaamde “statutaire”, kantoren. Daarvan zijn er nu nog 94 en zouden er eind volgend jaar nog een 50-tal overblijven. Of en hoeveel zelfstandige kantoren er zullen verdwijnen, is nog niet bekend.

Ook over de precieze locaties kan woordvoerster Safia Yachou nog niets meedelen. “Dat maakt het voorwerp uit van verdere onderhandelingen met de sociale partners”, zegt ze.

In de getroffen kantoren werken ongeveer 150 mensen. Zij zouden elders binnen de groep aan de slag kunnen, aldus Yachou. “Er wordt geen banenverlies verwacht.”

Als verklaring voor de hertekening van het kantorenlandschap. verwijst de woordvoerster naar het nog steeds veranderende klantengedrag. De Belg bankiert steeds meer digitaal en op afstand. “Daarnaast streven we ook naar grotere kantoren, om zo meer expertise te kunnen leveren.”