Eerste winterprik op komst door polaire luchtstroom, mogelijk glad op de baan

Het is zover: de eerste winterprik voor ons land is in zicht. Begin volgende week wordt het beduidend frisser met maximumtemperaturen van 3 tot 8 graden. Het gure weer krijgt ook een winterse toets met lokaal zelfs wat (smeltende) sneeuw.

Deze week blijven de temperaturen redelijk constant met maximumtemperaturen van 12 à 13 graden. Het blijft ook voornamelijk bewolkt en grijs. Begin volgende week klaart het op, maar wordt het tegelijkertijd ook flink frisser. “We zien in alle huidige weermodellen vanaf dinsdag een inzet van een polaire luchtstroom, een koudere lucht die uit het noorden afkomstig is”, zegt weerman Nicolas Roose van NoodweerBenelux. “Die lucht zorgt ervoor dat we volgende week winterse buien krijgen.”

Glad op de baan

De koude lucht, die oorspronkelijk afkomstig is van de Noordpool, vloeit richting de Benelux over een ‘warme’ Noordzee. “Warm is natuurlijk relatief, maar de combinatie van de koude lucht boven in de atmosfeer en de warmere Noordzee zorgt voor de vorming van wolken en zo ook buien”, zegt Roose. “Dat wil zeggen dat we vanaf dinsdag tot en met donderdag in een guurder weertype belanden. In Laag- en Midden-België, gebieden onder de 400 meter, betekent dat buien met regen, mogelijk ook korrelhagel en soms in de ochtend of tijdens de nacht smeltende sneeuw.” Erg uitzonderlijk is dat echter niet. “Het is momenteel zelfs warm voor de tijd van het jaar. Buien met winterse toets op het einde van november zijn zeker normaal.”

In hoger gelegen gebieden, boven de 500 meter, is er meer kans op sneeuw. “Er is een hogere kans op sneeuw, bijvoorbeeld in de regio Botrange, maar een gesloten sneeuwdek moeten we toch nog niet verwachten. De zon is nog redelijk krachtig en zal sneeuw die mogelijk blijft liggen snel doen smelten”, aldus Roose. “Wel is het raadzaam om extra voorzichtig te zijn op de baan, ’s ochtends kan het glad beginnen te liggen.”