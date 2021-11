Poetin beschuldigt westerse landen ervan spanningen in Oekraïne in de hand te werken

De Russische president Vladimir Poetin beschuldigt de westerse landen ervan dat ze de spanningen in Oekraïne en de Zwarte Zee in de hand werken. Hij hekelde donderdag vluchten van “strategische bommenwerpers” nabij de Russische grens.

“Onze westerse partners verslechteren de situatie door moderne wapens aan Kiev te leveren en provocerende militaire oefeningen uit te voeren in de Zwarte Zee en andere gebieden dicht bij onze grens”, zei Poetin donderdag tijdens een vergadering van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

“Wat betreft de Zwarte Zee overschrijdt dit echt bepaalde limieten. Strategische bommenwerpers vliegen 20 kilometer van onze grenzen met erg gevaarlijke wapens”, vervolgde de Russische president.

Oekraïne en Rusland zijn verwikkeld in een conflict sinds Rusland in 2014 de Krim annexeerde en vervolgens in Oost-Oekraïne een oorlog uitbrak tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger. De spanningen tussen de landen laaien zo nu en dan op, zoals nu. De Oekraïense president Volodymyr Zelenski zei eind vorige week dat Rusland bijna 100.000 soldaten bij de grens met Oekraïne heeft gestationeerd. Er wordt gevreesd voor een mogelijke aanval. Onder meer de Verenigde Staten en de EU uitten al hun bezorgdheid over de stationering van Russische troepen aan de Oekraïense grens.