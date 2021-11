Niet-gevaccineerde Kimmich mist wellicht meer duels met Bayern München

De Duitse voetballer Joshua Kimmich dreigt nog meer wedstrijden te missen omdat hij misschien opnieuw in quarantaine moet. De speler van Bayern München heeft nauw contact gehad met iemand die waarschijnlijk besmet is met het coronavirus. Omdat Kimmich zich daartegen niet heeft laten inenten, moet hij dan in zelfisolatie, zei zijn coach Julian Nagelsmann tijdens een persconferentie.