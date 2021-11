FBI lanceert onderzoek na vondst dodelijk pokkenvirus in Amerikaans labo

De Amerikaanse inlichtingendienst FBI onderzoekt 15 flesjes die gevonden werden in een labo in de staat Philadelphia. Vijf van de flesjes zou het label ‘smallpox’ hebben, een dodelijk virus dat in 1980 als ‘uitgeroeid’ werd beschouwd.

De vijftien flesjes werden dinsdag in een farmaceutisch labo gevonden door een medewerker die een diepvries aan het uitkuisen was. Vijf van de flesjes hadden het label ‘smallpox’, in ons land beter gekend als de pokken. De tien andere flesjes waren gelabeld ‘vaccinia’ of het koepokkenvirus. Daarvan werd uiteindelijk het vaccin voor het pokkenvirus gemaakt.

Het pokkenvirus werd in 1980 door de Wereldgezondheidsorganisatie als ‘uitgeroeid’ beschouwd na een wereldwijde vaccinatiecampagne. Naar schatting stierven er zo’n 300 miljoen mensen aan het virus in de 20ste eeuw.

Monsters van het virus mogen maar op twee plaatsen in de wereld bewaard worden: in het hoofdkwartier van het Centers for Disease Control and Prevention in het Amerikaanse Atlanta en in het Vector Instituut in Koltsovo in Rusland.

Verdere informatie wil de FBI niet geven. Het is dan ook niet duidelijk hoe de flesjes in het labo terechtkwamen en of ze effectief het virus bevatten. Het labo werd onmiddellijk in lockdown geplaatst, maar die werd een dag later al opnieuw opgeheven.

(sgg)