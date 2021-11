Europese coronakaart kleurt donkerder

Twee weken geleden kleurde na Wallonië en Brussel ook Vlaanderen donkerrood. En dat is nog altijd niet veranderd op de kaart van het Europees Centrum voor Ziektebestrijding en - preventie (ECDC). Sowieso is het nog even wachten voor we mogelijk effect zien van de maatregelen die het Overlegcomité woensdag nam in de hoop om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Treedt België laks op in vergelijking met Europa?

Nederland registreerde bijna 24.000 positieve coronatests, een vierde dagrecord op rij. Ook de noordelijke provincies Groningen en Drenthe zijn nu donkerrood geworden, in navolging van de rest van het land.

Frankrijk blijft een betere leerling van de klas, maar ook daar gaat de situatie achteruit. Steeds meer delen van het land kleuren oranje. Duitsland kleurt dan weer meer en meer donkerrood. Italië en Portugal blijven grotendeels geel.

In Tsjechië, Oostenrijk, Slovakije, Kroatië, Slovenië en Griekenland is er zo goed als geen lichtgekleurde regio meer te bekennen. Ook Estland, Letland en Litouwen kleuren nog steeds donkerrood. Net als IJsland nu.

Kleurencodes

Het ECDC publiceert elke donderdag een Europese coronakaart met kleurencodes, gebaseerd op het aantal besmettingen en het percentage positieve tests in de voorbije veertien dagen. De kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood.

Een land of regio kleurt rood in twee gevallen: wanneer de besmettingsgraad per 100.000 inwoners gedurende veertien dagen schommelt tussen 75 en 200 met een positiviteitsratio (positieve tests op 100) hoger dan 4 procent of wanneer de besmettingsgraad hoger is dan 200, ongeacht de positiviteitsratio.