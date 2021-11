KMSK Deinze voetbalt voortaan in de Dakota Arena

“Het stadion werd gebouwd in 1976 en werd in 1978 door burgemeester Ernest Van de Wiele ter beschikking gesteld aan de club”, zo klinkt het op de website van KMSK Deinze. “Ondertussen werd het stadion al op enkele plaatsen gerenoveerd. De club bereikte een akkoord met Dakota Vastgoed, het bedrijf van voorzitter Denijs Van De Weghe, om het stadion tot en met seizoen 2024-2025 om te dopen tot de Dakota Arena. Op deze manier zal niet enkel het nieuwe stadion, maar ook het huidige stadion deze nieuwe naam dragen en nemen we de club zo mee naar de toekomst.”

KMSK Deinze staat na elf speeldagen als vierde geklasseerd in de 1B Pro League. Zondag ontvangen de Oost-Vlamingen Lommel SK.