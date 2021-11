Bol.com stopt met verkoop producten waar kangoeroe in verwerkt zit

De organisatie World Animal Protection startte op eind oktober een campagne en zamelden binnen een maand meer dan 18.500 handtekeningen van mensen die wilden dat Bol.com niet langer kangoeroeproducten zouden aanbieden. De webwinkel besloot om de producten te bannen uit het assortiment.

“Bij Bol.com werkt een kwaliteitsteam elke dag aan een zo goed mogelijk assortiment. Dierenleed mag daar geen onderdeel van zijn. Op basis van informatie van de door ons geraadpleegde bronnen was er eerder geen aanleiding om actie te ondernemen op artikelen waar kangoeroe in is verwerkt. Recente inzichten en actualiteiten hebben ervoor gezorgd dat kangoeroe is toegevoegd aan ons bestaande dierenwelzijnbeleid, wat inhoudt dat artikelen met kangoeroe niet meer verkocht mogen worden op Bol.com. Verkooppartners van Bol.com krijgen nog wel de tijd om hun assortiment aan te passen”, klinkt het bij Bol.com.

Producten waarin kangoeroe verwerkt zit, zijn bijvoorbeeld schaatsen, voetbalschoenen, hoeden, motorkleding, maar ook dierenvoeding en vlees voor menselijke consumptie. Volgens World Animal Protection worden er elk jaar zo’n 1,6 miljoen wilde kangoeroes in Australië afgeschoten voor hun huid en vlees.