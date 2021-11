Roeselare

Sammy Goderis (25) en Arike Labaere (24) kijken er al weken naar uit om te verhuizen naar hun nieuwbouwwoning in de Robert De Manstraat. Er is echter een probleem. Hoewel de woning op 29 oktober opgeleverd werd, ligt de straat er nog niet. “Ons huis staat in een modderpoel. Maar we gaan toch verhuizen.”