Giovanni van Bronckhorst volgt Steven Gerrard op als coach van Glasgow Rangers

Giovanni van Bronckhorst is de nieuwe trainer van Glasgow Rangers. De 46-jarige volgt bij de Schotse topclub de naar Aston Villa vertrokken Steven Gerrard op. Van Bronckhorst was als speler tussen 1998 en 2001 actief bij Glasgow Rangers en won er twee landstitels.

Als coach had de voormalige international (106 caps) van 2015 tot 2019 Feyenoord onder zijn hoede. In 2017 bezorgde Van Bronckhorst de Rotterdammers de eerste landstitel in achttien jaar. Begin 2020 ondertekende hij een contract bij Guangzhou R&F, in december van vorig jaar verliet hij de Chinese club om bij zijn familie te kunnen zijn. Vanwege de coronapandemie had hij die maandenlang niet kunnen zien.

“Ik prijs me zo gelukkig dat ik zal werken met een team dat er op alle vlakken goed voor staat en de winnaarsmentaliteit heeft. Ik kijk ernaar uit om het werk dat al verricht is verder te zetten”, aldus Van Bronckhorst, die in 2006 met Barcelona de Champions League won.

Een week geleden ruilde Gerrard Rangers voor Premier League-club Aston Villa. Hij was sinds 2018 aan de slag in Schotland. In de Schotse Premiership staat Rangers aan de leiding met 30 punten na 13 speeldagen. Celtic volgt op vier punten.