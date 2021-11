Marc Brys blijft alert na zeven wedstrijden zonder nederlaag met OHL: “Niet denken dat we nu uit de problemen zijn”

OHL verloor al zeven wedstrijden op rij niet meer en ontvangt zaterdag in eigen huis Seraing, op papier opnieuw een haalbare kaart. De Leuvense supporters beginnen weer moed te krijgen, maar coach Marc Brys waarschuwt voor overdreven optimisme. “We staan nog altijd in een hoek waar we eigenlijk niet willen staan”, zegt hij.

De afgelopen anderhalve week ontbraken er heel wat spelers in de kern van Marc Brys. OHL telde liefst tien internationals. “Voor de club is dat een groot compliment, maar voor een coach is dat nefast”, weet hij. “Wat ik geprobeerd heb in die periode is om de ambitie aan te wakkeren, vooral bij de spelers die tot nu toe nog niet veel kansen kregen, en ik moet zeggen dat ze zich wel hebben laten zien. Dat is goed nieuws.”

Dat er ook in de afwezigheid van de tien internationals nog op een degelijk niveau getraind wordt, wil volgens Brys wel wat zeggen. “De kwaliteit in onze kern is in de breedte enorm gestegen tegenover vorig jaar”, zegt de OHL-trainer. “Bij partijtjes elf tegen elf heeft de B-ploeg de laatste tijd regelmatig gewonnen. Dat is vorig jaar voor zover ik mij herinner niet of nauwelijks gebeurd.”

De kwaliteit in de breedte zal Brys zaterdag tegen Seraing kunnen gebruiken, want met de geschorste Mousa Tamari ontbreekt een van de sterkhouders van de voorbij weken. Levan Shengelia en Thibault Vlietinck zijn de meest voor de hand liggende vervangers.

Parallel tussen Seraing en Union

Bij Seraing, dat pas zestiende staat, ziet Brys overigens grote parallellen met collega-promovendus en leider Union. “Ze durven allebei heel onbezonnen te voetballen”, stelt de OHL-coach vast. “Er zit veel snelheid en techniek in, alleen is er een groot verschil in punten. Seraing heeft in elke wedstrijd wel sterke momenten. Ik vermoed dat ze zaterdag heel gesloten gaan spelen en proberen in de ruimte te duiken als wij die open laten.”

Zelf is OHL, dat al zeven wedstrijden op rij niet meer verloor, na een dramatische seizoensstart opgerukt naar de veertiende plaats. “Maar we moeten niet denken dat we nu uit de problemen zijn”, waarschuwt Brys. “Ik heb altijd gezegd dat het een werk van vele weken zou worden, en dat is nog altijd zo. We staan nog altijd in een hoek waar we niet willen staan.”

Als de winterstop ingaat, zal al veel duidelijker zijn welke kant het opgaat voor de Leuvenaars. Er wachten in 2021 nog liefst zeven competitiewedstrijden en één of twee bekerduels. “Het is een gigantisch druk programma waarin er veel te winnen, maar ook te verliezen valt”, beseft Brys. “Er staan ons drie dringen te doen: fris blijven, geconcentreerd blijven en efficiënt zijn.”