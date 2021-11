“Ik moet regelmatig in het ziekenhuis zijn en vraag me dan telkens af waar al dat medisch afval naar toe gaat”, schrijft lezeres Ann De Graeve. “Is dat recycleerbaar? Zoeken jullie dat eens uit?” We ploegden door zopas vernieuwde Handleiding voor afvalstoffen in de gezondheidszorg van Ovam en leerden nieuwe woorden als draaitrommeloven en droge mist.