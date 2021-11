Europa kleurt nog meer donkerrood op coronakaart

De coronabesmettingen nemen overal in Europa toe. Verschillende landen kleuren nu volledig donkerrood op de geüpdatete kaart van het Europese Centrum voor Ziektebestrijding en -controle (ECDC).

Het ECDC geeft iedere donderdag verschillende Europese regio’s een kleurcode op basis van de tweewekelijkse incidentie per 100.000 inwoners en de positiviteitsgraad. Op basis daarvan kent België vervolgens elke vrijdag een kleurcode toe aan iedere regio, die te vinden is op de website info-coronavirus.be. Die code is geldig vanaf de zaterdag nadien. De codes zijn van belang voor de coronaregels bij reizen. België kleurt al langer volledig donkerrood. De situatie blijft nu ook ongewijzigd.

Opvallend is dat verschillende landen nu ook integraal donkerrood kleuren. Zo veranderde de situatie op IJsland, Griekenland, Hongarije en Tsjechië van gedeeltelijk rood naar volledig donkerrood. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe, die tot deze week de enige rode regio’s waren in een overwegend donkerrood Nederland. In Duitsland zijn de deelstaten Baden-Württemberg, Saksen-Anhalt, Brandenburg en de regio rond Berlijn donkerrood geworden.

Corsica gaat van oranje naar rood, net zoals de andere Franse regio’s Bretagne, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes en Provence-Alpes-Côte d’Azur. De situatie in Spanje is deze week niet gekend door “geen beschikbare data”, volgens de Europese coronakaart.

De epidemiologische situatie verbeterde enkel in Roemenië, waar bepaalde regio’s van donkerrood naar rood gingen, en in de Finse autonome eilandengroep Åland die opnieuw groen is.