Voortaan ook songteksten op Spotify

“Het is makkelijker om mee te jammen met je nieuwste favoriete nummer als je de woorden kent. Daarom stelt Spotify vanaf vandaag miljoenen fans over de hele wereld in staat om luider en zelfverzekerder dan ooit te zingen met de lancering van Lyrics”, dat schrijft Spotify op hun website. De nieuwe functie is voor iedereen toegankelijk, betalend abonnement of niet.

Gebruikers zullen na de update in de app een kleine balk zien onderaan de pagina. Die kan je omhoog trekken waardoor je de songteksten te zien krijgt. Voor sommige nummers zullen dan ook de woorden die op dat moment gezongen worden aangeduid worden.

Je zal met de nieuwe functie ook bepaalde delen van de tekst kunnen delen.

