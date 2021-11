En dan staat het kindje op twee benen. En gaat een hele wereld open. Voor Nicole Vliegen, kinderpsychologe en hoogleraar psychologie (KULeuven) is leren stappen de eerste grote mijlpaal in een mensenleven. “Met de eerste stapjes komt ook de eigen wil. En het besef: ik kan iets doen zonder jouw goedkeuring.” Welkom in de grote wereld. En in de peuterpuberteit.