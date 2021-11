Marc Coucke investeert in auto met eigen zonnepanelen

Marc Coucke heeft geïnvesteerd in Sono Motors, een Duitse start-up van elektrische wagens met zonnepanelen. De ondernemer is al twee jaar betrokken bij het bedrijf, maar dat bleef tot nog toe onder de radar.

Het bedrijf kondigde woensdag aan dat het naar de beurs gaat, een mededeling die Marc Coucke ook op zijn eigen sociale mediakanalen deelde. Dat was de eerste keer, want volgens De Tijd zit de ondernemer al twee jaar lang aan boord bij Sono Motors.

Het eerste model van Sono, de Sion, zou in 2024 op de markt moeten komen. Het gaat om een eerder kleine personenwagen die zowel via het elektriciteitsnet als via zonnepanelen – geïntegreerd in de carrosserie – kan opladen. Binnenin reguleert een natuurlijke filter van IJslands mos de luchtvochtigheid.

Coucke investeerde onlangs nog al in elektrische voertuigen. In oktober raakte bekend dat hij voor 1,3 miljoen aandelen kocht bij Ebusco, de Nederlandse producent van elektrische bussen. Omgerekend een investering van zo’n 30 miljoen euro. Ook andere duurzame bedrijven vinden de weg naar Coucke. Zo investeerde hij ook al in een bedrijf dat waterzuiveraars maakt en in een van de grootste fruit- en groentebedrijven van ons land.