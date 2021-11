Ziekenhuizen hebben niet gewacht op extra maatregelen: één bezoeker per patiënt en niet iedereen is welkom

De ziekenhuizen hebben niet gewacht op verstrengingen van de regering. Bij de grote ziekenhuizen gelden sinds begin november al strengere bezoekregels.

De meeste ziekenhuizen hanteren nu de ‘één bezoeker per patiënt per dag’-regel. Die persoon mag wel elke dag wisselen, klinkt het in het ZNA in Antwerpen, Sint-Trudo in Sint-Truiden en het AZ Sint-Jan in Brugge. Bij het UZ Leuven blijven twee bezoekers per patiënt welkom, maar daar is maar drie dagen per week bezoek mogelijk. Die bezoekers moeten ook steeds dezelfde zijn én hun coronapas op zak hebben. En in het UZ Antwerpen geldt sinds de zomer één vaste bezoeker die zich op voorhand moet registeren voor bezoek.

In verschillende ziekenhuizen zijn kinderen onder de 12 jaar momenteel ook niet welkom als bezoeker. Een chirurgisch mondmasker is overal verplicht.( nba)