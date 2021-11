“Laatste mutaties zijn meegenomen”: Nederlandse site verkoopt coronabesmetting om herstelbewijs te krijgen

“Het virus dat u toegestuurd krijgt is niet ouder dan drie maanden, zo bent u er zeker van dat ook de laatste mutaties en varianten zijn meegenomen”, melden onbekende initiatiefnemers op de site. De inspectie onderzoekt of en welke vervolgstappen nodig zijn. De site werd ondertussen offline gehaald.

“Of het nu waar is of niet, je moet dit niet willen”, zegt woordvoerder Margreeth Fernhout. “Het coronavirus is gevaarlijk. Je kunt er ernstig ziek van worden. En je kunt anderen besmetten, die op hun beurt ernstig ziek kunnen worden. Wie zichzelf besmet, brengt opzettelijk de publieke gezondheid in gevaar”, meldt inspectie.

Inspecteur-generaal Marina Eckenhausen: “Terwijl overal in de zorg keihard wordt gewerkt om zowel Covidpatiënten als alle andere patiënten te helpen, zijn er dus blijkbaar organisaties die bewust het virus verder willen verspreiden. Ik vind dat ontluisterend. Het is een klap in het gezicht van iedereen die zich al ruimschoots anderhalf jaar inzet om de pandemie te bestrijden. En natuurlijk ook voor de nabestaanden van mensen die hun leven verloren hebben aan het coronavirus.”

De waarschuwing is volgens Fernhout ook bedoeld voor coronabesmettingsfeestjes. “Precies hetzelfde geldt voor andere manieren waarbij mensen zichzelf opzettelijk blootstellen aan het virus.”