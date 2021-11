Meer dan helft van horeca heeft zaken rond coronaregels niet op orde

Meer dan de helft van de horecazaken is nog steeds niet volledig in orde met het naleven van de coronaregels. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Volksgezondheid. Van de 3.936 gecontroleerde horecazaken was veertig procent niet conform. Bij 1.128 gecontroleerde horecazaken was er geen (correct werkende) CO₂-meter.