Na bijna anderhalf jaar is de moord op Mariëtte Van Der Aa (83) in het Psychiatrisch Centrum De Sprong in Zoersel opgelost. Een 57-jarige medebewoner bekende de feiten heel onlangs. Luc G. was al van bij het begin verdachte nummer één, maar omdat hij andere bewoners bedreigde om hem een vals alibi te verschaffen, bleef de doorbraak uit.