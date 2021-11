Premier De Croo: “Onwaarschijnlijke verruwing van het politieke debat”

Premier Alexander De Croo noemt “de permanente verbale oorlog” die de politiek is geworden “zeer destabiliserend”. Volgens hem zorgt de “onwaarschijnlijke verruwing” ervoor “dat het bijzonder moeilijk is geworden om nog duurzame menselijke relaties te onderhouden met mensen uit andere partijen. “En zonder die sterke banden kom je geen meter vooruit om akkoorden te sluiten.”

Een dag na het zoveelste Overlegcomité geeft premier Alexander De Croo (Open VLD) aan dat er tegenwoordig heel hoge verwachtingen heersen. “Vandaag kan een premier het zich niet meer permitteren om alleen maar goede beslissingen te nemen en ze vervolgens in een powerpoint te gieten. Je moet die ook met de nodige emotie overbrengen”, zei hij bij de voorstelling van De Premier, een boek van de hand van oud-VRT- en VTM-hoofdredacteur Kris Hoflack.

“Je bewandelt continu een dunne grens”, vindt De Croo. “Te veel emoties zijn niet aan te raden in deze hyper concurrentiële omgeving waar je voortdurend wordt aangevallen. Maar om goed aan te voelen wat er leeft, mag je olifantenvel ook niet te dik zijn. Je moet je als politicus laten raken.”

Kamerplantjes

De hardheid van de stiel ziet De Croo ook reden waarom er zo weinig grote akkoorden kunnen worden gesloten. “De voorbije tien jaar is er een onwaarschijnlijke verruwing van het politieke debat gekomen. Die permanente verbale oorlog vind ik heel destabiliserend. Wij zijn uiteraard geen kamerplantjes, maar de hardheid die je vroeger ook al zag tijdens debatten of onderhandelingen, heeft zich nu veralgemeend. Daardoor is het heel moeilijk om nog sterke menselijke relaties uit te bouwen.”

Die relaties acht De Croo nochtans fundamenteel om nog tot akkoord te komen. “Zowel binnen je eigen partij als met mensen van andere partijen moet je duurzame relaties hebben om vooruitgang te kunnen boeken. Daarom is het de voorbije tien jaar ook zo moeilijk gebleken om grote akkoorden te sluiten.”

Voor zijn uit de kluiten gewassen naslagwerk interviewde Hoflack alle nog levende Belgische oud-premiers en maakte een portret van de 15 mannen en een vrouw die tussen 1961 en 2001 eerste minister waren. De voormalige journalist, die na zijn vertrek bij VTM ook een tijdje hoofd was van de communicatiedienst van het Vlaams Parlement, bedankte naast De Croo de eveneens aanwezige Sophie Wilmès (MR) en Mark Eyskens (CD&V), die beiden maar heel kort premier waren. “De andere nog levende oud-premiers zijn verontschuldigd. Ze zaten in het buitenland, wat er toch op wijst dat er ook na het premierschap nog mooie avonturen te beleven vallen.”

De premier, Borgerhoff & Lamberichts, 35 euro