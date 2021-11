Youri Tielemans is nog enkele weken out: “Verwacht hem terug voor kerstperiode”

Anderhalve week geleden ging Tielemans in de uitmatch tegen Leeds United in de 77e minuut geblesseerd naar de kant. De middenvelder kwam onzacht in aanraking met Leeds-doelman Meslier en liep daarbij een kuitblessure op. Daardoor miste hij het afsluitende tweeluik met de Rode Duivels in de WK-kwalificaties tegen Estland en Wales.

Zaterdag speelt Leicester City thuis tegen koploper Chelsea. Het team van Rodgers staat na 11 speeldagen op de 12e plaats.