Roger Van Damme gaat torenhoge uitdaging aan: dessert van sterrenchef te krijgen in hoogste gebouw ter wereld

Een creatie van sterrenchef en voormalig ‘beste patissier ter wereld’ Roger van Damme prijkt een jaar lang op het menu van het Armani Hotel in de Burj Khalifa, het hoogste gebouw ter wereld. Vrijdag wordt het voorgesteld tijdens een vierhandig diner samen met vaste chef Giovanni Papi van het Armani/Ristorante in Dubai.

Roger van Damme was twee jaar geleden ook al eens gevraagd om een speciale creatie te maken voor het Armani Hotel, toen ter gelegenheid van de Wereldexpo 2020, die in Dubai plaatsvond. “Dat is om bekende redenen niet doorgegaan, maar de hoteldirectie was me niet vergeten”, zegt een gelukkige Roger van Damme in de grootstad in de Verenigde Arabische Emiraten.

“Ik ben hier al een aantal keer geweest en telkens weer maak ik kiekjes van de Burj Khalifa. De inspiratie voor mijn dessert moest dus ook uit de hoogste toren ter wereld komen. Acht maanden geleden heb ik een eerste prototype gemaakt. Daarna volgde een gipsen model vooraleer ik er silicone mallen van liet maken. Die gietvormen zijn wel nodig als je voor elke gast identiek hetzelfde dessert wilt reproduceren.”

© Getty Images

Voor zijn ‘signatuurdessert’ wilde Van Damme absoluut een Belgisch accent leggen. “In dat geval steekt chocola erbovenuit. In mijn creatie van acht torens gebruik ik melk- en pure chocolade, caramel en koffiesmaak, chocolademousse en cremeux en ganache (twee crèmes waarmee Roger chocolade vormen vult, red.). De cremeux smaakt naar passievruchten, mango en de citrusvruchten yuzu en kalamansi. Die smaken heeft het publiek hier graag en het zorgt voor een zoete en een zure toets.”

Hopelijk is het dessert ook voldoende luchtig, want het chocolade kunstwerk is zowat twintig centimeter hoog. “Ik heb het zo ontworpen dat ze het hier in het restaurant voor het grootste deel op voorhand kunnen maken. Voor het opdienen resten de koks nog een paar handelingen.”

Aan de 120 chocolade Burj Khalifa’s voor vrijdagavond hebben vier chefs een week gewerkt. (jvb)