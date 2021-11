Bioloog maakte spectaculaire beelden van jagende wolf: “National Geographic bij ons in Limburg”

Wolvenkenner en bioloog Frederik Thoelen heeft nieuwe, spectaculaire beelden gemaakt van één van de Limburgse wolven. De wolf jaagt op knaagdieren - op een plek die de bioloog liever geheim wil houden - en wordt tijdens zijn jachtpartij 45 minuten gefilmd door Thoelen. Wanneer de wolf joggers ziet in de verte, duikt hij het bos weer in. “Plots ging het hoofd van de wolf omhoog en liep hij onmiddellijk weg”, klinkt het op regionale zender TV Limburg. “Het is duidelijk dat hij schrik heeft van mensen die in de buurt komen.”