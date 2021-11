Doelvrouw Odeurs keert na verrassende niet-selectie terug bij Red Flames

Nadat de vaste nummer 1 van de Red Flames eind oktober verrassend naast de selectie van bondscoach Ives Serneels viel voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Kosovo (7-0 zege) en groepsleider Noorwegen (4-0 nederlaag), is Justien Odeurs er opnieuw bij voor de duels met Armenië (25/11 in Leuven) en Polen (30/11 in Leuven). Serneels riep donderdag 23 Red Flames op.