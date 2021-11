‘Wat doen we met de spullen?’ Als het ouderlijk huis moet leeggemaakt worden, en alles nog één keer door je handen passeert

Als de laatste ouder overlijdt, worden de nabestaanden ongevraagd met een berg spullen opgezadeld. En dan? Een opkoper laten komen, of een laatste keer alles door je eigen handen laten gaan? Journalist Dick Wittenberg mocht het bij één familie volgen en beschreef dat proces in een boek, ‘Wat doen we met de spullen?’. Over de zeven kinderen Van Overdijk en de spullen van hun pas overleden moeder Jo (90). “Soms voelde het alsof ze over hun schouder meekeek.”