Union-spits Deniz Undav was vier jaar geleden nog arbeider: “Elke dag stond ik op om vier uur om naar de fabriek te gaan”

Topschutter is hij niet, de koning van de assisten evenmin, maar tel zijn tien goals en acht assists samen op en Deniz Undav (25) is wél de primus van de Jupiler Pro League. Geen speler die zo beslissend is als de Koerdische Duitser, voor het eerst in zijn loopbaan op het hoogste niveau. Een parcours vol tegenslagen zat hem dwars, maar zijn dagen als fabrieksarbeider, zijn zangtalent en Red Bull sleurden hem erdoor. Negen dingen die u moet weten over het nummer negen van competitieleider Union Sint-Gillis.