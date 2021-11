Mats Rits: niet tegen ex-club, wel weer in Champions League ten koste van Vormer? “Rudy is mijn beste vriend op Club”

Mats Rits (28) komt thuis. Geboren en getogen in de schaduw van de Sint-Romboutskathedraal, maar intussen ruim drie jaar weg bij KV Mechelen. Zijn vierde seizoen bij Club Brugge, is net als dat van zijn werkgever, een enigma. Even vaak bankzitter als starter in de competitie, maar wel een certitude in de Champions League. Hij palmde op het kampioenenbal zowaar de plek van aanvoerder en beste ploegmaat Ruud Vormer in. “Rudy’s ontgoocheling liet geen littekens na op onze vriendschap”, aldus de stille kracht van blauw-zwart.