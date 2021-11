Wouter Beke gefrustreerd over uitblijven derde prik voor zorgpersoneel: “Ik heb dit al weken aangekaart”

Beke zou op de interministeriële conferentie, weken geleden al, gezegd hebben dat er een plan nodig is voor de derde prik. “Tot dan was er alleen een akkoord over een derde prik voor mensen met een verzwakte immuniteit”, zegt hij. “Maar tussen de beslissing en de uitvoering ervan zit nu eenmaal tijd. Dit vraagt veel organisatietalent van onze eerstelijnszones en lokale besturen. Vaccinatiecentra sluiten om ze later weer te openen, is geen goed verhaal.”

Nog volgens Beke is intussen 70 procent van het zorgpersoneel van de eerste lijn uitgenodigd, maar de timing van de prik hangt nog af van de vaccinatiecentra en de levering van vaccins. Volgens Neyts zou een snellere prik voor het zorgpersoneel vandaag wel het verschil hebben gemaakt. “Dat lijkt me toch een beetje kort door de bocht. De uitval is er niet alleen omdat het zorgpersoneel zelf ziek is, ook omdat ze in quarantaine moeten wegens zieke familieleden.”