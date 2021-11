Waarom de voormalige flankspeler van AA Gent zichzelf kon heruitvinden aan de Gaverbeek: de renaissance van Jean-Luc Dompé

De passage van Jean-Luc Dompé in de Arteveldestad werd geen voltreffer. Ook al scoorde hij het openingsdoelpunt in de verloren bekerfinale tegen KV Mechelen, toch liet de 26-jarige Fransman geen onvergetelijke indruk na bij de Buffalo’s. Met stille trom ruilde hij begin 2020 AA Gent in voor Zulte Waregem, waar hij onder de vleugels van Francky Dury nu meer dan ooit een sterkhouder is.