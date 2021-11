KRC Genk leed 2,5 miljoen euro verlies in seizoen 2020-21, maar: “We blijven stabiel en schuldenvrij”

In het door de coronapandemie geplaagde seizoen 2020-21 heeft KRC Genk een verlies van 2,5 miljoen euro gemaakt. Dat bleek maandagavond op de jaarlijkse bijeenkomst van de Algemene Vergadering, zo meldt de Limburgse club donderdag. “KRC Genk blijft financieel stabiel en schuldenvrij.” Op middellange termijn is het de bedoeling om in een nieuw of vernieuwd stadion te voetballen.

Het eigen vermogen van Genk bedraagt 72 miljoen euro. “Daarmee is onze club de beste van de klas, en hiermee verzekert ze haar werking en doelstellingen”, klinkt het. “De inkomsten bedroegen 46,8 miljoen euro, een daling ten opzichte van het seizoen 2019-2020, toen er een uitzonderlijk cijfer werd gehaald dankzij de Champions League en een aantal lucratieve uitgaande transfers. De daling van de inkomsten is dan ook voornamelijk toe te schrijven aan het ontbreken van Europees voetbal - als gevolg van de stopzetting van de competitie - en aan minder uitgaande transfers.”

“Omwille van corona en bijgevolg wedstrijden achter gesloten deuren zijn er quasi geen toeschouwersgebonden inkomsten. Als enige Belgische club hebben wij hiervoor een reserve aangelegd van 10 miljoen euro. De commerciële inkomsten uit publiciteits- en sponsorcontracten bleven stabiel.”

“Onze bedrijfskosten bedroegen 59,7 miljoen euro ofwel 18,5 miljoen euro minder dan vorig seizoen. Er werd voor 10 miljoen euro aan personeelskosten bespaard en voor 6,8 miljoen euro minder uitgegeven aan diverse goederen en diensten.”

In het seizoen 2020-21 eindigde KRC Genk op de tweede plaats en veroverde het voor de vijfde keer de Beker van België. “Onze doelstellingen op middellange termijn blijven ongewijzigd. De beschikbare middelen zullen gereserveerd worden voor de verdere sportieve uitbouw van de club en onder meer aangewend worden voor de bouw van ons gloednieuwe trainingscomplex. Dat laatste is noodzakelijk om ook in de toekomst onze jeugdvoetballers in optimale omstandigheden te kunnen begeleiden en verder te ontwikkelen, overeenkomstig de filosofie van de club. KRC Genk bereidt zich ook verder voor om op middellange termijn in een nieuw of vernieuwd stadion te voetballen.”