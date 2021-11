Overlegcomité had stap verder mogen gaan: twee op drie Belgen hebben begrip voor nieuwe lockdown

Het Overlegcomité had deze week gerust een stap verder kunnen gaan. De helft van de Belgen noemt de genomen maatregelen “onvoldoende” in de strijd tegen het virus. Twee op de drie landgenoten hebben zelfs begrip als hierna een nieuwe lockdown komt. “Mensen verwachten krachtdadig beleid.”

“Het draagvlak voor strenge maatregelen is groter dan de politiek vaak denkt”, zegt Maarten Vansteenkiste, motivatiepsycholoog aan de Universiteit Gent. Hij merkt het in de motivatiebarometer die hij al de hele crisis lang bijhoudt, en het blijkt ook uit de enquête die onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van onze krant heeft uitgevoerd. Precies de helft van de ondervraagden is ervan overtuigd dat deze maatregelen niet volstaan. Maar drie procent denkt dat ze “zeker en vast” wel volstaan om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Volgens Vansteenkiste verwachten de mensen kordate maatregelen in deze crisis. “Iedereen heeft het voorbije anderhalf jaar gezien tot wat halfslachtige maatregelen leiden, dan wordt de piek nóg hoger en blijven de maatregelen nóg langer gelden”, zegt hij. “Dus liever nu de korte pijn, om te vermijden dat de situatie ontspoort. In die zin verwonderen me ook de nieuwe regels rond telewerk. Het is een vreemd signaal om dat half december te verminderen van vier naar drie dagen, alsof we dan kunnen beginnen afbouwen.”

Niet enkel voor strenge maatregelen blijkt er opvallend veel steun. Zelfs voor een eventuele lockdown – als zou blijken dat deze maatregelen niet werken – blijkt er een groot draagvlak. Twee op de drie Belgen zeggen (veel) begrip te hebben als er opnieuw zo’n lockdown zou komen. Dat percentage loopt bij de 65-plussers zelfs op tot 84 procent. “Hoe ouder, hoe meer risico mensen ook lopen om ernstig ziek te worden”, zegt Vansteenkiste. “De motivatie hangt daarmee samen. Mensen die een hoger risicobewustzijn hebben, zijn ook meer geneigd om de maatregelen te volgen.”

Eén uitzondering is er bij de niet-gevaccineerden. Vansteenkiste ziet de kloof met de gevaccineerden toenemen. “Uit de jongste motivatiebarometer blijkt dat deze vierde golf voor hen minder een wake-upcall vormt. Zij denken minder risico te lopen op een ernstige besmetting. En voor zover ze wel risico’s zien, werkt dat minder als motivationele wake-upcall om de maatregelen te volgen.”