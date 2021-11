Europees Parlementsleden protesteren tegen “grootste EU-samenkomst sinds begin coronacrisis”

Het verplichte telewerk is in België weer ingevoerd, net als in veel andere Europese landen, maar voor het Europees Parlement lijkt daar voorlopig helemaal geen sprake van. Alle 705 parlementsleden worden volgende week verwacht voor een fysieke vergadering in Straatsburg. De Italiaan David Sassoli, die het parlement voorzit, heeft de uitnodiging verstuurd en lijkt daar voorlopig ook niet van af te wijken.

Volgens de nieuwssite Politico circuleren onder de parlementsleden tien petities om deze vergadering niet te laten doorgaan. Vorige week vond nochtans ook al een plenaire vergadering met 580 parlementsleden plaats in Brussel. Maar intussen gaan overal in Europa de alarmbellen af. De voorbije dagen hebben ook al zo’n 80 parlementsleden en medewerkers positief getest. Bovendien zou in het parlementsgebouw in Straatsburg minder plek zijn om afstand te houden dan in Brussel.

© REUTERS

Een van de petities is opgesteld door twee ervaren parlementsleden en al ondertekend door bijna tweehonderd collega’s. Daarin vragen zij om terug te keren naar het “hybride” systeem zoals dat tijdens de coronacrisis maandenlang heeft gewerkt: een combinatie van een aantal mensen die fysiek aanwezig zijn met collega’s die online deelnemen.

Coronapas en maskers

Voorlopig houdt Sassoli, die begin deze maand het fysiek vergaderen weer invoerde, het been stijf. Een woordvoerder laat aan Politico weten dat de gezondheidssituatie constant wordt gemonitord. In het parlement geldt de coronapas, een mondmaskerplicht en de temperatuur van de aanwezigen wordt gemeten.

Maar intussen blijft het protest wel toenemen. “Dit is de grootste bijeenkomst van een EU-instelling sinds het begin van de coronacrisis”, laat een parlementslid anoniem op Politico optekenen. Het Duitse groene parlementslid Daniel Freund zegt het zo: “Net wanneer we aan de vierde golf beginnen geeft het Europees Parlement alle voorzorgsmaatregelen op en laat de parlementsleden elleboog tegen elleboog zitten, het is belachelijk.”

De vergadering in Straatsburg vindt woensdag plaats, Sassoli heeft nog enkele dagen om dat te herzien. Hij is net terug uit twee maanden ziekteverlof, na een longontsteking. Er wacht hem al meteen een hectische terugkomst.