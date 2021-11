“Verkoopster op dierenmarkt Wuhan was als eerste besmet met coronavirus”

De eerste coronabesmetting deed zich voor bij een verkoopster op de dierenmarkt in de Chinese grootstad Wuhan. Dat staat in een wetenschappelijk artikel dat de Canadese viroloog Michael Worobey publiceerde in het tijdschrift Science. Opvallend is dat hij de eerste besmetting enkele dagen later dateert dan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

In een eigen onderzoek had de WHO gesteld dat de eerste coronabesmetting plaatsvond bij een man die nooit naar de dierenmarkt in Wuhan was geweest. Maar Worobey spreekt die bevinding dus tegen. Volgens hem is er een “stevig bewijs” voor de these van een dierlijke oorsprong van het virus. Een verkoopster die op de markt werkte, wordt daarbij als ‘patient zero’ gezien.

Worobey analyseerde voor zijn onderzoek de meldingen die twee ziekenhuizen hadden gedaan, nog voordat er een waarschuwing werd verspreid. Die gevallen zijn ofwel verbonden aan de dierenmarkt, ofwel geografisch rond die markt geconcentreerd.

“In een stad van 11 miljoen mensen wordt de helft van de eerste gevallen in verband gebracht met een plaats ter grootte van een voetbalveld”, verduidelijkt Michael Worobey in een interview met de krant The New York Times. “Het wordt erg moeilijk om dat patroon te verklaren als de epidemie niet op die markt is gestart.”

Datum van WHO was fout

Worobey stelt ook dat de persoon die volgens het WHO-rapport op 8 december 2019 ziek werd, eigenlijk pas acht dagen later ziek zou zijn geworden. De verkoopster die ziek werd op 11 december kan dan wel degelijk de eerste Covid-patiënt geweest zijn.

Peter Daszak, een van de wetenschappers die betrokken was bij het WHO-onderzoek, heeft zich in een reactie aan The New York Times achter de bevindingen van Worobey geschaard. “De datum van 8 december was een fout”, klinkt het.