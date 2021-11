Op jaar tijd gebied bijna zo groot als Vlaanderen ontbost in Brazilië

Op een jaar tijd is de ontbossing van het Amazonewoud in Brazilië met bijna 22 procent gestegen. Het gaat om de grootste hoeveelheid verdwenen bos van de afgelopen 15 jaar. Dat blijkt donderdag uit officiële ramingen van het Instituut voor Ruimteonderzoek (Inpe) op basis van satellietbeelden.

Tussen augustus 2020 en juli 2021 werd in het Braziliaanse deel van het Amazonewoud een oppervlakte van 13.235 km² ontbost. Dat blijkt uit de gegevens van Prodes, een monitoringsysteem van het Braziliaanse overheidsinstituut Inpe. Het ontboste gebied is ongeveer zo groot als Vlaanderen, dat 13,625 km² is.

Het is geleden van 2005-2006 (14.286 km²) dat er in het Braziliaanse regenwoud zo veel werd gekapt en het gaat om een stijging van 22 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Het is al voor het derde opeenvolgende jaar dat er sprake is van een snellere ontbossing in het gebied. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft internationaal al veel kritiek gekregen omdat hij te weinig zou doen om de houtkap te voorkomen.

Klimaattop

Op de VN-klimaattop in Glasgow deze maand beloofde de Brazilië nog een einde te maken aan illegale ontbossing tegen 2028. In de aanloop naar de top had de Braziliaanse regering voorlopige gegevens vrijgegeven waaruit bleek dat het ontbossing in het land onder controle kreeg. De pas bekendgemaakte cijfers tonen een somberder beeld.

Volgens de Braziliaanse krant O Globo en de Britse krant The Guardian was de regering al op de hoogte van de slechte cijfers op het moment van de klimaattop. Bovendien worden deze nummers normaal al in oktober vrijgegeven - niet pas in november zoals dit jaar, bericht O Globo.

Uitdaging

Intussen reageerde de Braziliaanse minister van Milieu Joaquim Leite al tijdens een persconferentie in hoofdstad Brasilia. Hij spreekt van “een uitdaging”. “We zullen strenger moeten optreden tegen milieudelicten”, erkende Leite. Hoewel hij stelde dat de gegevens niet overeenkwamen met de onlangs opgevoerde handhaving tegen illegale ontbossing, waardoor er onder andere meer militaire aanwezigheid op terrein is , gaf hij toe dat er meer moet gedaan worden om de ontbossing tegen te gaan.

Het Amazonewoud is ’s werelds grootste regenwoud en is verspreid over negen landen, maar 60 procent van het woud bevindt zich in Brazilië. Het woud wordt gezien als cruciaal voor het pact tussen meer dan 100 landen, waaronder Brazilië, om ontbossing wereldwijd te bannen tegen 2030. De bomen van de Amazone absorberen enorme hoeveelheden koolstofdioxide die anders de planeet zouden opwarmen.