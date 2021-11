Zeldzaam exemplaar Amerikaanse grondwet geveild voor 43 miljoen dollar

Een zeldzaam origineel exemplaar van de Amerikaanse grondwet is donderdag op een veiling in New York voor 43,2 miljoen dollar (38 miljoen euro) verkocht. Dat is bekendgemaakt door het veilinghuis Sotheby’s, dat spreekt van een absoluut recordbedrag voor een historisch document.

Volgens Sotheby’s zijn er voor zover bekend nog maar dertien originele exemplaren over van de op 17 september 1787 in Philadelphia ondertekende Amerikaanse grondwet. Het stuk dat donderdag onder de hamer ging, was een van de twee exemplaren die nog in handen was van een privéverzamelaar.

Dat het bedrag op de veiling zo hoog opliep, had niet alleen te maken met het zeldzaam karakter van het geveilde artikel. De prijs werd ook aanzienlijk opgedreven door biedingen van een groep cryptocurrency-investeerders. Zij hadden onder de naam ConstitutionDAO met crowdfunding 40 miljoen dollar opgehaald om het document te kopen, maar dat bedrag was dus onvoldoende.

Wie de veiling wel won, is niet bekend.