Van de straat in Medellín, via het grote Manchester City naar KV Kortrijk, het levensverhaal van Marlos Moreno

Op zijn negentiende deelde Marlos Moreno (25) al de Colombiaanse kleedkamer met grote namen als James Rodriguez of Radamel Falcao. Zes jaar en even veel clubs later streek de flankspeler neer in Kortrijk. In een gesprek met La Dernière Heure doet hij zijn levensverhaal uit de doeken. Van de armste wijk in Medellín naar een van de rijkste clubs ter wereld. Het traject van de huurling van Manchester City is simpelweg ongelofelijk, maar de deur naar de echte top wist hij nog niet open te breken. Dat hoopt hij in Kortrijk te doen, te beginnen tegen Anderlecht.